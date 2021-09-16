В Улан-Удэ просят открыть детские развлекательные парки

Центры до сих пор не начали свою работу из-за ковидных ограничений



В Улан-Удэ детские развлекательные центра до сих пор не начали работу из-за ковидных ограничений. Так, сегодня сотрудники парка развлечений "Невидалия" опубликовали пост, в котором просят власти снять запрет.



"Мы рады распахнуть свои двери уже сегодня, но без разрешения властей сделать этого не можем. Мы сами в недоумении почему именно наша деятельность находится до сих пор под запретом, когда открыты бассейны, кинотеатры, фитнес-центры, спортивные секции, рестораны, ночные клубы, проводятся мероприятия в закрытых помещениях, организуются чартеры на Байкал, разрешаются полеты во все большее количество зарубежных стран", - сообщают сотрудники парка в своем Instagram.



В публикации также отметили, что при ухудшении эпидемиологической ситуации в республике "Невидалию" закрывают первой, а открывают последней.



"Наша отрасль по непонятным причинам остаётся все ещё закрыта. Мы убеждены, что «точечное» закрытие только нашей отрасли не оказывает никакого влияния на эпидемиологическую ситуацию", - добавили в посте сотрудники парка.



Напомним, до 30 сентября включительно сохраняется режим самоизоляции для жителей республики от 65 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции необходимо соблюдать и беременным женщинам.



До конца сентября остаются ограничения по проведению массовых мероприятий, за исключением случаев, оговоренных указом главы Бурятии. Приостановлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых зон, танцевальных площадок в организациях общепита.



Фото:

В Улан-Удэ детские развлекательные центра до сих пор не начали работу из-за ковидных ограничений. Так, сегодня сотрудники парка развлечений "Невидалия" опубликовали пост, в котором просят власти снять запрет."Мы рады распахнуть свои двери уже сегодня, но без разрешения властей сделать этого не можем. Мы сами в недоумении почему именно наша деятельность находится до сих пор под запретом, когда открыты бассейны, кинотеатры, фитнес-центры, спортивные секции, рестораны, ночные клубы, проводятся мероприятия в закрытых помещениях, организуются чартеры на Байкал, разрешаются полеты во все большее количество зарубежных стран", - сообщают сотрудники парка в своем Instagram.В публикации также отметили, что при ухудшении эпидемиологической ситуации в республике "Невидалию" закрывают первой, а открывают последней."Наша отрасль по непонятным причинам остаётся все ещё закрыта. Мы убеждены, что «точечное» закрытие только нашей отрасли не оказывает никакого влияния на эпидемиологическую ситуацию", - добавили в посте сотрудники парка.Напомним, до 30 сентября включительно сохраняется режим самоизоляции для жителей республики от 65 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции необходимо соблюдать и беременным женщинам.До конца сентября остаются ограничения по проведению массовых мероприятий, за исключением случаев, оговоренных указом главы Бурятии. Приостановлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых зон, танцевальных площадок в организациях общепита.Фото: nevidalia_uu

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