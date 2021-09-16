ФАС совместно с налоговой проверяют цены на рынках стройматериалов

Будет создан реестр крупных производителей основных и вспомогательных стройматериалов





В связи с ростом цен на стройматериалы в 2021 году и большим количеством поступающих обращений ФАС России приняла решение провести детальные проверки на рынках стройматериалов и смежных рынках, сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства. Речь идет о рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров.



Для оценки финансовых показателей ФАС России организована совместная работа с Федеральной налоговой службой России. В результате взаимодействия выявлен существенный рост финансовых показателей по видам экономической деятельности в сфере производства стройматериалов.



ФАС России уже возбудила дела в отношении группы компаний «Кроношпан» на рынке древесных плит, «Салаватстекло» и «Гардиан Стекло» на рынке листового стекла. Ведомство усматривает в действиях этих компаний признаки злоупотребления доминирующим положением.



Так, в связи с поступившими заявлениями о росте стоимости на стройматериалы, в том числе на листовое стекло, ФАС России провела анализ рынка и установила, что рынок листового стекла является высококонцентрированным. Коллективное доминирующее положение на рынке занимает несколько производителей, в том числе «Салаватстекло» и «Гардиан Стекло». Анализ показал, что цена на листовое стекло в июле 2021 по сравнению с июлем 2020 года увеличилась более чем на 80%. В то время как рост себестоимости был незначительным.



В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии КоАП РФ.



ФАС также возбудила дело в отношении крупнейшего производителя ОСБ плит - группы компаний «Кроношпан». Рост стоимости этого товара в 2021 году составил более 300%. Анализ показателей хозяйственной деятельности компаний показал, что себестоимость производства ОСБ плит значительно не увеличилась, в отличие от цены. Это свидетельствует о наличии необоснованно высокой наценки на производимую группой компаний «Кроношпан» продукцию.



В апреле текущего года ведомство возбудило три дела по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на рынке плоского проката, одно дело по признакам заключения антиконкурентного соглашения на рынке металлопроката. К проверкам на рынках стройматериалов ФАС России подключила все свои территориальные управления. В сентябре ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых рынков. По мере проведения проверочных мероприятий появилась тенденция к снижению цен на стройматериалы на отдельных рынках.



В настоящее время проверки продолжаются. Далее ФАС России создаст реестр крупных производителей основных и вспомогательных стройматериалов. Такой реестр планируется создать для рынков древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров. Это позволит ведомству оперативно осуществлять контроль ценообразования организаций, способных оказать влияние на эти рынки, выявлять необоснованный рост цен и принимать соответствующие меры



В первом полугодии 2021 года в ФАС России поступило более 600 обращений о росте цен на строительные материалы.



Фото: «Номер один»



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