Мэр Улан-Удэ: предприятия по обработке отходов рядом с Энергетиком не будет

После обращений горожан и Вячеслава Дамдинцурунова стало ясно, что вопрос проработан недостаточно



Обработка отходов, загрязненных нефтепродуктами – это большая проблема для всех городов. «Такое предприятие столице Бурятии точно нужно, но однозначно вдали от жилых зон, а еще лучше - за пределами города», заявил сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



«Этот вопрос обсуждался, в том числе на публичных слушаниях, но сейчас после обращений жителей поселков Энергетик и Забайкальского, а также - Вячеслава Дамдинцурунова стало ясно, что вопрос проработан недостаточно. На этом участке предприятия по обработке отходов точно не будет», - цитирует Игоря Шутенкова пресс-служба городской администрации.







Фото: ulan-ude-info.ru Обработка отходов, загрязненных нефтепродуктами – это большая проблема для всех городов. «Такое предприятие столице Бурятии точно нужно, но однозначно вдали от жилых зон, а еще лучше - за пределами города», заявил сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.«Этот вопрос обсуждался, в том числе на публичных слушаниях, но сейчас после обращений жителей поселков Энергетик и Забайкальского, а также - Вячеслава Дамдинцурунова стало ясно, что вопрос проработан недостаточно. На этом участке предприятия по обработке отходов точно не будет», - цитирует Игоря Шутенкова пресс-служба городской администрации. Как сообщал «Номер один» , министр спорта и молодежной политики, заместитель председателя республиканской комиссии по ЧС Вячеслав Дамдинцурунов выступил сегодня в соцсетях с заявлением: «Я категорически против данного проекта и обращаюсь лично к мэру города Улан-Удэ Игорю Юрьевичу Шутенкову, к депутатам городского совета, чтобы пересмотрели это решение. Считаю, что самое главное – это здоровье и безопасность жителей города Улан-Удэ. Если такое предприятие создавать, то создавать его далеко от города и от населенных пунктов».Фото: ulan-ude-info.ru

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