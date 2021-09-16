Мэр Улан-Удэ ответил на обращение Вячеслава Дамдинцурунова

По словам Игоря Шутенкова, переработки опасных отходов в Улан-Удэ не будет



Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков опубликовал в своем Инстаграм сообщение о том, что предприятия по переработке опасных отходов рядом с поселком Энергетик точно не будет.



- Обработка отходов, загрязненных продуктами нефти – это большая проблема для всех городов. Такое предприятие нам точно нужно, но однозначно вдали от жилых зон, а еще лучше за пределами города, - написал мэр. - Этот вопрос обсуждался, в том числе на публичных слушаниях, но сейчас, после обращений жителей п. Энергетик и Забайкальского, а также Вячеслава Дамдинцурунова стало ясно, что вопрос проработан недостаточно. На этом участке предприятия по обработке отходов точно не будет!



Напомним, вопрос о выделении участка для строительства предприятия по переработке токсичных отходов обсуждался недавно в комитете по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета Улан-Удэ. Прозвучало предложение представить землю в районе поселка Энергетик, что вызвало критику, в том числе со стороны министра спорта и молодежной политики, заместителя председателя республиканской комиссии по ЧС Вячеслава Дамдинцурунова.



- Я категорически против данного проекта и обращаюсь лично к мэру города Улан-Удэ Игорю Юрьевичу Шутенкову, к депутатам городского совета, чтобы пересмотрели это решение. Считаю, что самое главное – это здоровье и безопасность жителей города Улан-Удэ. Если такое предприятие создавать, то создавать его далеко от города и от населенных пунктов, - говорил он ранее в своем обращении.



Фото: «Номер один»





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