Алексей Цыденов излечился от COVID-19

Глава Бурятии собирается завтра выходить на работу



Алексей Цыденов вылечился от коронавируса, который у него диагностировали 8 сентября. Об этом глава Бурятии сообщил на своей странице в Инстаграм.



«Отрицательный! С 8 сентября до сегодняшнего дня лечил Ковид. Если бы не сдавал регулярно тесты, я бы его и не заметил, если честно. Прошел совсем влегкую. Но из рабочего графика, конечно, выбил. Всем здоровья! Завтра сдам контрольный тест и в строй», - написал он.



Чуть ранее Алексей Цыденов делился огорчениями в соцсети: «Работа в клетке! Важнейшее для республики и страны мероприятие - выборы! А я заперт. Надеюсь, срок изоляции заканчивается».



Надежды оправдываются. Напомним, глава Бурятии заболел, будучи вакцинированным от коронавируса. Ну, и переболел легко, как собственно, и прогнозируют в таких случаях серьезные эксперты.

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Фото: instagram.com/tsydenov_aleksey/



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