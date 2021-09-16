В Бурятии опровергли ужесточение наказания для водителей со шторками

Штраф за это нарушение по-прежнему составляет 500 рублей





В ГИБДД Бурятии опровергли информацию об ужесточении наказания за шторки и каркасные сетки на передних стеклах автомобиля. Об этом ранее сообщило издание Autonews

По данным издания, раньше сотрудники инспекции ограничивались предупреждением или штрафом размером в 500 рублей, а сейчас вместе с денежным взысканием начали выдавать автомобилистам предписание о снятии шторок в указанный срок или вообще заставляют снимать их на месте. Причиной таких действий инспекторов стало то, что теперь каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.Как разъяснили в ГИБДД Бурятии, административная ответственность за данное правонарушение существует более 10 лет. Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей, согласно пункту 7.3. Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается.«В соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Никаких изменений указанной правовой нормы не было и не планируется», - отметили в Госавтоинспекции.Фото: pixabay.com