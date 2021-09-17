Жители Улан-Удэ после ремонта улицы вынуждены ездить по «встречке»

Развернуться на улице также стало невозможно





Странно, когда долгожданный ремонт дорог оборачивается проблемами для горожан. С этим столкнулись жители улицы Чертенкова в Улан-Удэ. Автомобилисты после недавнего капитального ремонта не могут нормально припарковаться из-за заужения проезжей части в некоторых местах и высоких бордюров. А также вынуждены нарушать правила дорожного движения.

Главные претензии к качеству ремонта улицы Чертенковой - дорога вдруг стала односторонней. Местные жители вынуждены нарушать правила, двигаясь по ней.- Мы едем с улицы 3-го Интернационала на улицу Чертенкова и сразу же выезжаем на встречную полосу - чтобы выехать в центр города, нам необходимо пересечь трамвайные пути, - рассказывает улан-удэнка Екатерина Смолина. - Развернуться же без нарушения правил невозможно, ведь в самом конце улицы Чертенкова нет обратного пути, так как его блокирует кольцевая линия трамвая.Вот и вынуждены жильцы соседних домов ездить по встречной полосе, чтобы проехать, например, к расположенному на другой стороне улицы супермаркету.Еще одна проблема, возникшая во время ремонта, это уменьшение (после установки бордюров) радиуса разворота при съезде с улицы Чертенкова к торговым и офисным строениям.- До ремонта мы свободно разворачивались на конечной через трамвайные пути, но после ремонта радиус разворота уменьшился до восьми метров, тогда как фурам необходимо не менее 12,5 метра, - сетует гендиректкор ОАО «ГАП-3» Павел Будковский. - Мы просили подрядчика (ООО «Легион-1», директор Репсима Кучукян. – Прим. ред.) расширить проезд через трамвайные пути и даже купили им девять бетонных плит для этого.Как рассказывает предприниматель, в «Легион-1» вроде согласились, что расширять надо, а потом ответили отказом, мол, не по проекту, кто будет платить и т. д. Но зачем нужен проект, создающий автомобилистам лишь одни проблемы?Сложности после ремонта стали испытывать не только предприятия, завозящие товары в магазины окольными путями, но и покупатели на автомобилях. Им также теперь необходимо подъезжать к торговым заведениям окружным путем.Добавим, что ширина дороги в некоторых местах составила всего 3,5 метра. Естественно, на такой узкой полосе, стиснутой высокими бордюрами, автомобилю можно двигаться только вперед. Случись авария, к машине спасатели могут подъехать только сзади. Объехать уже не получится. Естественно, что Чертенкова будет заблокирована даже в случае банальной поломки машин.Впрочем, по дорожным ГОСТам минимальное значение для ширины дорожного покрытия составляет всего три метра. Вопрос в том, для кого строят дороги - для ГОСТа или горожан? Но улицу Чертенкова отремонтировали, похоже, для бэтменов. Ведь ремонт не должен ухудшать первоначальное состояние дороги, но если раньше на ней можно было свободно развернуться во все четыре стороны, то теперь автомобилистам оставили лишь узкие дорожные коридоры. В этой связи все больше возникает вопросов даже не к подрядчику, а к архитектурно-планировочным решениям, к первоначальному проекту введения одностороннего движения на улице Чертенкова с узкими проездами и очень высокими бордюрами.Словом, остается в очередной раз задуматься, когда же чиновники, ответственные за разработку проектов по ремонту дорог, будут думать о людях, а не о сметах и деньгах?Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»