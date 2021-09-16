Большинство россиян - за отгулы после прививки от COVID-19

Эту идею поддерживают более 70% вакцинированных от коронавируса, хотя им такие выходные уже не светят



В необходимости отдыха от работы после вакцинации от COVID-19 чаще всего убеждены уже привитые, сообщает результаты своего опроса сервис



Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив М.Петунин предложил обязать работодателей предоставлять сотрудникам три обязательных выходных дня с сохранением зарплаты после введения первого и второго компонента вакцины от коронавируса. В поддержку подобной инициативы высказались практически 6 из 10 россиян: «В течение нескольких дней после вакцинации человек может быть потенциально заразен». Против — каждый девятый: «Готовы на любые ухищрения, только бы уколоть как можно больше населения! А последствия никого не волнуют!».



Идею оплачиваемых выходных после вакцинации женщины поддерживают чаще мужчин (62 и 56% соответственно): «Температура и озноб снижают работоспособность, от такого сотрудника толку не будет». Больше одобрения предложение встретило среди россиян старше 45 лет (65%). Максимальное же число граждан, которые говорят о необходимости предоставления оплачиваемых выходных после прививки, среди уже вакцинированных россиян (71%), хотя воспользоваться выходными привитым двумя компонентами уже не придется.



Ранее SuperJob выяснил, что чаще вакцинируются сторонники здорового образа жизни; те, у кого есть взрослые дети и родители старше 65 лет; россияне, которые лучше учились в школе, и сторонники «Единой России».



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav

В необходимости отдыха от работы после вакцинации от COVID-19 чаще всего убеждены уже привитые, сообщает результаты своего опроса сервис SuperJob . В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив М.Петунин предложил обязать работодателей предоставлять сотрудникам три обязательных выходных дня с сохранением зарплаты после введения первого и второго компонента вакцины от коронавируса. В поддержку подобной инициативы высказались практически 6 из 10 россиян: «В течение нескольких дней после вакцинации человек может быть потенциально заразен». Против — каждый девятый: «Готовы на любые ухищрения, только бы уколоть как можно больше населения! А последствия никого не волнуют!».Идею оплачиваемых выходных после вакцинации женщины поддерживают чаще мужчин (62 и 56% соответственно): «Температура и озноб снижают работоспособность, от такого сотрудника толку не будет». Больше одобрения предложение встретило среди россиян старше 45 лет (65%). Максимальное же число граждан, которые говорят о необходимости предоставления оплачиваемых выходных после прививки, среди уже вакцинированных россиян (71%), хотя воспользоваться выходными привитым двумя компонентами уже не придется.Ранее SuperJob выяснил, что чаще вакцинируются сторонники здорового образа жизни; те, у кого есть взрослые дети и родители старше 65 лет; россияне, которые лучше учились в школе, и сторонники «Единой России».Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav

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