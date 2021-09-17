В Бурятии осужден дядя, покалечивший маленькую племянницу топором

Мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении



В Бурятии вынесен приговор 47-летнему мужчине, признанному виновным в «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии..



Имевшая широкий резонанс история произошла 31 августа прошлого года. Мужчина вместе с братом, которому он приехал помогать, и его пятилетней дочерью находился на покосе возле их деревни. В течение дня взрослые употребляли спиртные напитки. Вечером, когда брат отлучился домой, дядя дал племяннице свой электронный планшет, с которым девочка стала играть, однако позже случайно уронила его.



Пьяный мужчина, полагая, что девочка повредила устройство, стал угрожать ей убийством, а затем схватил ребенка за руку, положил ее кисть на бревно и, удерживая, нанес по ней удар топором, причинив открытые переломы двух пальцев. Эти повреждения экспертами расценены, как причинившие средний вред здоровью ребенка. После этого злоумышленник скрылся в лесном массиве, но позднее вернулся к месту происшествия, где его задержали сотрудники полиции. Девочку госпитализировали и оказали необходимую хирургическую и врачебную помощь.



В ходе допросов и при предъявлении обвинения мужчина вину не признал и настаивал, что произошел несчастный случай. Расследование осложнялось тем, что родные воздействовали на ребенка в пользу обвиняемого. Однако в ходе проведенного расследования собраны достаточные доказательства, подтверждающие вину мужчины, в том числе проведено более десятка различных экспертиз и исследований, результаты которых учтены судом при вынесении приговора.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.



Фото: buryatia.sledcom.ru





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