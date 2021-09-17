В Бурятии суточный прирост COVID-19 вновь превысил 80 случаев

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 57 800



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 57 800. Это на 82 случая больше, чем было в четверг. Из них 49% (28 096) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 810 человек, один (старше 65 лет) - за последние сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 69 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям



Число контактных лиц – 6 115 человек.



В стационарах получает лечение 351 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 299. В отделениях реанимации находится 45 пациентов (из них старше 65 лет –28), на ИВЛ –23 пациента (из них старше 65 – 12), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 973 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 49 507 (+84) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 429 коек: занято – 351, свободно – 78 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,8%.



За сутки проведено исследований от 2 368 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 500 436 исследований.



Завершили вакцинацию 283 888 человек. План вакцинации - 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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