В Бурятии «взбунтовались» нефроклиники

Что это - забота о пациентах или страх за кошелек?



На днях в Бурятии прошла первая в истории Бурятии пересадка почки 40-летней пациентке. Причем успешно. Но, как это ни странно, далеко не все были рады новости о том, что в республике вообще в принципе появилась такая возможность. Более того, незадолго до проведения той самой операции в Интернете вдруг завязалась настоящая информационная война.



Ждали и надеялись



Тех, кто не знаком с такими терминами, как «почечная недостаточность», «гемодиализ», новость о проведении первой трансплантации почки вряд ли заинтересует. Для нефрологических пациентов, кто находится на гемодиализе (таких в республике более 500 человек), – это историческое и весьма долгожданное событие, которого в Бурятии ждали очень давно.



Для каждого пациента направление на диализ – словно приговор. С этого момента больной будет вынужден зависеть от аппарата «искусственная почка» и регулярно посещать процедуры диализа. Большинство людей с хронической почечной недостаточностью только на диализе могут откачать лишнюю жидкость и очистить организм от шлаков (эту функцию выполняют почки у здоровых людей). В такой же ситуации находятся сотни других пациентов со схожим диагнозом. Три раза в неделю они должны подключаться к диализному аппарату, иначе просто не выживут.



Сложная, неприятная процедура занимает не меньше четырех часов, и после нее пациенты не сразу приходят в норму. Гемодиализ не может полностью заменить собой почки, но с помощью этого метода больные могут нормально жить и работать, несмотря на почечную недостаточность.



О проблемах людей с хроническими болезнями почек неоднократно говорила и знаменитая общественница Эржена Будаева.



«Среди пациентов диализного центра есть завучи, преподаватели, врачи, фотографы, инженеры, бывшие сотрудники МЧС… У всех первая группа инвалидности.

Особенно жаль молодых парней и девчонок. Хроническая почечная недостаточность в последнее время катастрофически молодеет», - отмечала в интервью «Номер один» Эржена Будаева.



Люди пожизненно зависят от аппарата. Без диализа такие больные могут прожить не больше недели.



Кроме процедуры диализа как таковой, каждому пациенту выписывают бесплатные лекарства. Эти препараты помогают разжижать кровь во время диализа, поддерживать уровень гемоглобина, восполнять другие функции, утерянные из-за неработающих почек.



Поэтому снова почувствовать себя свободным от аппаратов и постоянных походов в клинику – об этом мечтают многие «нефрологические» пациенты. Такую возможность дает только трансплантация почки. В этой связи непонятно, почему позитивная, казалось бы, новость о начале проведения таких операций в Бурятии, вызвала в определенных кругах нездоровый ажиотаж.



«Бунт» частных клиник



На стол министра здравоохранения Бурятии легло письмо от «нефрологического сообщества» республики, позже широко растиражированное в соцсетях и отдельных блогах. Среди прочих претензий прозвучали сомнения и в том, что в Бурятии вообще готовы к такого рода операциям.



«Заявляем, что нефрологическое сообщество настороженно относится к предстоящему старту программы трансплантации почки в РКБ им. Н. А. Семашко, так как ключевую роль в этой программе будут играть опыт и знания врача нефролога-трансплантолога, курирующего пациентов в посттрансплантационном периоде. Считаем, что нефрологическая служба РКБ в нынешнем ее состоянии не готова к такой ответственной деятельности», - отмечено в коллективном обращении, подписанном главврачами нескольких частных диализных центров.



Но для того, чтобы делать предположения о том, чем вызвана такая позиция жалобщиков, стоит сделать небольшой экскурс в тему.



В Республике Бурятия услуги диализа оказывают четыре государственных учреждения (ГАУЗ «РКБ им. Н. А.Семашко», ГАУЗ «РК БСМП им В. В. Ангапова», ГБУЗ «РКПТД им. Г. Д. Дугаровой», ГАУЗ «ДРКБ» МЗ РБ) и четыре частных медицинских организаций (ООО «Здоровье», ООО «Нефро-Диал», ООО «ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА», ЧУЗ «Городской диализный центр»). Три из этих частных клиник и подписали вышеуказанное обращение.



Каждая процедура диализа оплачивается за счет средств ОМС. Средняя стоимость одной процедуры в 2019 году составляла 6559 рублей, в 2020 году - 6052 рубля, в 2021 году – 5922.



Год назад амбулаторные диализные центры обратились в бурятский минздрав с просьбой увеличить тариф на услуги гемодиализа на 2021 год, на что получили отказ. Однако говорить о том, что в Бурятии предоставление такого рода услуг является убыточным, конечно, не приходится.



Для сравнения ниже приведем расходы финансовых средств по гемодиализу в регионах Дальневосточного федерального округа в 2019 году. В Камчатском крае на эти цели за год было потрачено 162,5 млн рублей, в Хабаровском крае - 451,9 млн, в Магаданской области - 37,4 млн, в Забайкальском крае – 381,7 млн. В Бурятии же вышла рекордная сумма - 596,9 млн рублей. То есть самые высокие расходы на услуги диализа в расчете на одно застрахованное лицо именно в Бурятии. Из десяти субъектов ДФО по затратам нас опережает только Якутия.



Аренда как прибыль?



Баснословные деньги из бюджета республики и Федерации клиники получают не только за само лечение пациентов. В Бурятии частные клиники закладывают в тариф (который оплачивает ФОМС) и свои затраты по аренде диализного оборудования, и даже аренде за помещения.



В республике всего 135 диализных аппаратов, из них 104 единицы (77%) находятся в частных медицинских организациях, 31 - в государственных медицинских организациях. У частных медицинских организаций все оборудование и помещения находятся в аренде.



Стоимость арендной платы за пользование оборудованием варьируется от 22,0 тыс. рублей до 56,6 тыс. рублей за один аппарат в месяц. При средней стоимости арендной платы за аппарат искусственной почки в республике 28440,3 рубля, к примеру, в клинике «Нефро-Диал» она составляет 43333,3 рубля, что на 52% выше средней по республике. В год сумма аренды одного аппарата составляет от 263,9 тыс. рублей во «Фрезениусе» до 679,5 тыс. рублей в «Здоровье».



Стоимость одного квадратного метра арендуемых помещений также различна: так, «Фрезениус» оплачивает 107,33 рубля в месяц за один квадратный метр, тогда как «Здоровье» – 850,0 рублей, «Нефро-Диал» – 590 рублей. В месяц сумма арендной платы за пользование оборудованием и помещением составляет 6 млн 801,6 тыс. рублей, в год – 81 млн 619,8 тыс. рублей.



Если учесть, что стоимость аппарата составляет 1,5 - 2,2 млн рублей, то не надо быть большим математиком, чтобы рассчитать, что приобрести аппарат в личное пользование без лишних затрат на аренду было бы намного проще и выгоднее. Но, судя по всему, частным клиникам весьма выгодно годами или даже десятилетиями арендовать оборудование, ежегодно получая на эти цели средства от государства.



Более того, по информации «Номер один», некоторые из «частников» уже ввели в практику аренду помещений или аппаратов у… ближайших родственников или своих же подставных лиц. Зачастую в документах фигурируют арендодатели оборудования с одинаковыми фамилиями что и у руководителей частного центра. Впрочем, как-то привлечь за такие «милые» шалости частников никто не может – по бумагам все проходит законно.



В этом плане самые большие «аппетиты» - у «Нефро-Диал». При средней стоимости арендной платы за аппарат искусственной почки в республике 28440,3 рублей в «Нефро-Диал» она составляет 43333,3 рубля, что на 52% выше средней по республике. Как говорится, выводы делайте сами.



Стоит добавить, что количество нефрологических пациентов в Бурятии неуклонно растет. С 2018 года по 2021 год число таких больных увеличилось на 39,2%. На 2021 год по сравнению с 2020 годом увеличение составило 14,2% (+76 пациентов). Соответственно, и количество процедур за этот период увеличилось на 30,1% .



Нетрудно догадаться, что обслуживание «диализных» пациентов составляет львиную долю из доходов частных нефрологических клиник. И потеря каждого пациента, сегодня всецело зависимого от аппарата, может существенно ударить по прибыли медицинских центров. Ведь общая стоимость затрат на одного диализного больного в год составляет порядка 1 млн 100 тыс. рублей. И каждый пациент, согласившийся на пересадку почки, в одно мгновение «уносит» те миллионы, которые мог бы приносить, годами посещая диализ.



В связи со всем вышеописанным внезапный бунт нефрологических клиник выглядит вполне логичным и понятным. Жаль только, что под заботой бизнесменов о своих пациентах, скорее всего, скрывается обычный страх за свой кошелек.



Василиса Шишкина, «Номер один».

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