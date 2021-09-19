В Бурятии сельские «управляшки» оказались на грани вымирания

В районах республики управляющие компании и ресурсоснабжающие организации оказались в сложной ситуации



Мораторий на штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ, действовавший до 1 января 2021 года, привел к печальным результатам. Компании накопили долги по налоговым платежам, многим грозит банкротство.



Порядка десяти исковых заявлений о признании управляющих и ресурсоснабжающих организаций банкротами мы обнаружили на сайте Арбитражного суда республики. «Номер один» решил связаться с директорами компаний, чтобы выяснить, почему они попали в сложную ситуацию.



Директор управляющей компании «Управдом» в поселке Селенгинске Татьяна Ланцова во всем винит пандемию: собираемость платежей за полтора года снизилась очень сильно. Кроме того, директор говорит, что управляющие компании обязали проводить обработку мест общего пользования, при этом средства на нее никто не выделял и в платежи ее не закладывали.



- Ситуация у управляющих компаний в Селенгинске очень сложная. Практически все находятся в предбанкротном состоянии. В прошлом году из-за пандемии наложен мораторий по штрафам за просрочку и мы не могли воздействовать на должников. По налогам не получили никаких отсрочек и послаблений, никаких налоговых каникул, так как к малому бизнесу наша сфера не относится. Нам обещали, что не будет проверок, но они проводятся, а получить штраф для управляющей компании в районе – это конец, в среднем один штраф – 250 тыс. рублей. При этом мы сохранили весь штат, никого не уволили, - говорит Татьяна Ланцова.



В ООО «ЖКХ Кабанск» ответили, что вынуждены банкротиться, так как накопились большие долги. Здесь также это объясняют низкой собираемостью платежей.



- Даже при 100%-ной собираемости предприятия вынуждены работать в долг. К отопительному сезону приходим с нулевым балансом, это при 100%-ной оплате «коммуналки». Если люди не оплачивают, образуется «кредиторка», наши долги растут как снежный ком. Невозможно создать 40-дневный запас топлива, - рассказывают в компании.



В одной из управляющих компаний Каменска отмечают, что заниматься ЖКХ в районах в целом невыгодно: домов под управлением хоть и много, но площадь у них небольшая.



Гораздо выгоднее обслуживать пятиэтажный дом, чем двухэтажный или одноэтажный барак. Доходов такие дома приносят очень мало, пояснили «Номер один» в управляющей компании.



Еще весной прошлого года минстрой России обращался в правительство с просьбой поддержать жилищно-коммунальное хозяйство. В частности, предлагалось включить ЖКХ в список отраслей, наиболее пострадавших от COVID-19.



Также минстрой России предлагал установить до конца 2020 года мораторий на штрафные санкции для предприятий ЖКХ по налогам и страховым взносам, включая начисления 2019 года, право осуществлять закупки без проведения процедур, предусмотренных 223-ФЗ. Ведомство предлагало предоставить компаниям возможность закупки аналогичных товаров, работ и услуг у контрагентов, с которыми уже заключались договоры в 2018 - 2019 гг., а также возможность покупать без включения в план закупок средства индивидуальной защиты: маски, термометры, средства дезинфекции.



Обращения с просьбой включить ЖКХ в сферу наиболее пострадавших отраслей направляли в правительство и различные организации этой сферы. Представители управляющих компаний просили предоставить им финансовую помощь на проведение дезинфекции в многоквартирных домах, продлить полномочия правлений ТСЖ и ЖСК (для этого нужно проводить общие собрания, что сейчас невозможно), выделить субсидии на оплату коммунальных услуг даже при наличии долгов у заявителей.



Список пострадавших от коронавируса отраслей правительство России утвердило в апреле 2020 года. В него вошли авиаперевозки, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, туристический и гостиничный бизнес, общественное питание, организации дополнительного образования, организаторы конференций и выставок, компании, предоставляющие бытовые услуги. Позднее в этот список добавили кинотеатры и стоматологии. Однако предприятия сферы ЖКХ в этот список так и не попали.



Лариса Ситник, «Номер один».

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