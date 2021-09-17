В Бурятии искусственно создают повышение цен на дрова

Глава Бурятии пообещал взять этот вопрос на контроль и скорректировать стоимость твердого топлива



16 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов провел прямой эфир в социальных сетях. От жителей республики поступило свыше 6 тысяч вопросов, большая часть из которых относилась к теме дорог, работе общественного транспорта и ценам на дрова.



Глава Бурятии рассказал о том, что обращения жителей в социальных сетях об увеличении цен на дрова правительство уже анализирует и разрабатывает решения.



- Да, уважаемые земляки, очень острая проблема с дровами. И во многом она уже такая спекулятивная на самом деле. То есть у нас есть определенные трудности объективные, что стало меньше лесосеки, она стала дальше. Но дальность лесосеки никак не влияет на то, чтобы в таком объеме росла цена. Она могла немного вырасти в процентах, но не в разах. Мы собирались уже с лесниками, в том числе, и здесь больше вопрос к перекупам. Мы договорились, что в городе будут выделены отдельные площадки, я надеюсь, что буквально на следующей неделе и город выделит площадки со свободным доступом. Тут же еще другая ситуация – товарищи, которые занимаются скупкой дров, начали, так скажем, независимых продавцов гонять, не пускают на площадки, отлавливают на подъездах к городу. То есть, искусственно создают повышение цены на дрова. И сейчас такая задача – не допустить этого злоупотребления. Здесь, повторюсь объективной причины такого повышения цен на дрова нет. Очень серьезный вопрос по дровам, будем им внимательно заниматься, скорректируем цену на дрова. В основном она сейчас спекулятивная, ничего другого, кроме желания заработать, - отметил глава Бурятии.



Во время прямого эфира поступил также вопрос о пересмотре мер поддержки для льготников, которым предоставляются дрова.



- Почему твердое топливо для инвалидов выдается один раз в год по 6 тыс. рублей? Я сама инвалид детства, пенсия 16 тыс. руб. Цена на дрова растет каждый год. Как я должна купить дрова, скажите, пожалуйста? - написала жительница г. Улан-Удэ.



Алексей Цыденов поручил министерству социальной защиты населения проработать данный вопрос и разработать решения:



- Татьяна Александровна, с учетом роста цен на дрова я прошу отдельно вернуться к вопросу по льготным категориям, которые у нас доплату по дровам получают. Давайте рассмотрим: либо увеличение доплаты, либо мы как-то сами эти дрова находим по нормальной цене. Но крайний вопрос давайте отработаем, - обратился Глава Бурятии к министру социальной защиты.



Фото: "Номер один"



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