В Улан-Удэ до конца сентября выберут название для третьего моста

Горожане просят подвести итоги конкурса



16 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов провел прямой эфир в социальных сетях, в рамках которого отвечал на вопросы жителей региона.



Горожане вспомнили о том, что название для третьего моста до сих пор не выбрано: «Когда будут подведены итоги конкурса по названию 3-го моста в Улан-Удэ?».



"Хороший вопрос. Действительно, там же столько предложений было. Давайте на следующей неделе и подведем. Подведем на следующей недели итоги конкурса по названию 3-го моста. Спасибо за напоминание!", - ответил глава Бурятии.



Напомним, мост через Уду и Транссибирскую магистраль в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная будет четырехполосным. Его длина составит 202 метра, ширина – 26 метров. Мост будет освещен, оборудован камерами видеонаблюдения, водостоками, дорожными знаками, планируется благоустройство прилегающей территории к мосту и участка под ним. Строительство моста должно завершиться к 2024 году.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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