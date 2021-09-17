В Бурятии с осужденного главы района взыскали 1,5 миллиона рублей

Суд полностью удовлетворил гражданский иск прокуратуры



Баргузинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Бурятии о взыскании с бывшего главы района Алексея Балуева ущерба, причиненного преступлением.

«Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с гражданина Балуева взыскан причиненный ущерб в размере 1 млн 495 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда.



Напомним, Алексей Балуев был признан виновным в превышении должностных полномочий. Следствие и суд установили, что 6 декабря 2017 года Балуев своим постановлением ввел в районе режим чрезвычайной ситуации. Поводом послужило частичное разрушение моста через реку Сувинка на автомобильной дороге местного значения. Действовавший режим позволил главе района заключить муниципальный контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ, минуя конкурсные процедуры, напрямую с одним местным предпринимателем.



Подрядчик завершил ремонтные работы 19 марта 2018 года. После этого Балуев обеспечил их приемку без замечаний и оплату в полном объеме на сумму более 1,4 миллиона рублей. Однако в ходе проведенной экспертизы выяснилось, что из-за нарушений, допущенных подрядчиком во время ремонта, и удешевления использованных материалов была существенно снижена грузоподъемность моста и создана опасность обрушения его конструкций.



Рассмотрев уголовное дело, районный суд признал Алексея Балуева виновным и приговорил к штрафу в размере 130 тысяч рублей. Приговор был обжалован, после чего



Фото: russianstock.ru «Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с гражданина Балуева взыскан причиненный ущерб в размере 1 млн 495 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда.Напомним, Алексей Балуев был признан виновным в превышении должностных полномочий. Следствие и суд установили, что 6 декабря 2017 года Балуев своим постановлением ввел в районе режим чрезвычайной ситуации. Поводом послужило частичное разрушение моста через реку Сувинка на автомобильной дороге местного значения. Действовавший режим позволил главе района заключить муниципальный контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ, минуя конкурсные процедуры, напрямую с одним местным предпринимателем.Подрядчик завершил ремонтные работы 19 марта 2018 года. После этого Балуев обеспечил их приемку без замечаний и оплату в полном объеме на сумму более 1,4 миллиона рублей. Однако в ходе проведенной экспертизы выяснилось, что из-за нарушений, допущенных подрядчиком во время ремонта, и удешевления использованных материалов была существенно снижена грузоподъемность моста и создана опасность обрушения его конструкций.Рассмотрев уголовное дело, районный суд признал Алексея Балуева виновным и приговорил к штрафу в размере 130 тысяч рублей. Приговор был обжалован, после чего наказание экс-главе ужесточили . Балуева приговорили к 4 годам лишения свободы условно и лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2,5 года.Фото: russianstock.ru

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