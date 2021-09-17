Своё среди своих и даже для гостей

Бурятия впервые проводит фестиваль фермерской продукции «Своё»



В Улан-Удэ на площади Советов сегодня открылся фестиваль фермерской продукции «Своё», организованный Россельхозбанком при поддержке правительства Бурятии. Два дня с 10:00 до 20:00 фермеры Бурятии будут представлять разнообразную продукцию: птицу, мясные деликатесы, сыры, разные сорта меда и другую продукцию пчеловодства, овощи, картофель, ягоды, оригинальную выпечку, молочные продукты, дикоросы. Ярмарку будут дополнять фудкорты, музыкальные выступления и тематическая фотозона.



Как сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии, для сельхозтоваропроизводителей это прямой выход на новых клиентов, продвижение бренда и рост доходов. Для горожан - возможность приобрести качественную местную продукцию по доступным ценам. Участие в фестивале бесплатное. Организаторы предоставляют фермерам места для торговли и на охраняемых складах, один из них – «холодный», а также - помогают с выкладкой товара и оформлением торговой точки.



Фестиваль пройдет с полным соблюдением всех противоэпидемических мер: масочный и перчаточный режим, социальная дистанция, наличие сертификатов о вакцинировании у всех фермеров, представляющих свою продукцию на мероприятии. Покупателей на торговую площадку пустят только после измерения температуры.



«Фестиваль «Своё» – это ярмарка, на которой посетители смогут открыть для себя фермерскую продукцию и напрямую у производителей узнать, насколько она натуральна, применяются ли в её создании добавки, в чём её полезные качества. Для самих фермеров это прямой выход на новых клиентов, продвижение бренда, а значит, и рост доходов», - говорит начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Полозова.



В программе фестиваля - республиканский конкурс «Бренды Бурятии». Каждому району Бурятии есть чем удивлять - «Фофоновский огурец», «Бичурская картошка», «Чикойская черемуха», «Посольские пироги» и другие давно известные и популярные гастрономические находки Бурятии, которые пополнятся новыми, не менее вкусными и запоминающимися брендами. Двенадцать районов Бурятии подали заявки на участие. Среди товаров: целебный чай «Сила Баргузинской долины», боргойская баранина, фруктовая пастила по-заиграевски, окинские мясные консервы из мяса яка и изюбря, селенгинская облепиха, тарбагатайский хлеб и др. Гостей ждут буузы и сыры ручной работы, выпечка и мёд по семейным рецептам, орехи и перепелиные яйца, и другие продукты от более чем 50 фермерских хозяйств.



«У нас впервые проводится фестиваль «Своё». Он несет в себе хорошую идею – это популяризация продукции местных производителей. У нас достаточно много производителей по разным направлениям, широкий ассортимент производимой продукции. И многие земляки знают и покупают продукцию именно местных производителей. Ведь в наше время каждый человек хочет иметь на своем столе экологически чистые, свежие и вкусные продукты питания. На фестивале покупатели смогут познакомиться непосредственно с производителями, узнать больше о любимой продукции, найти для себя новые продукты. Для фермеров фестиваль «Своё» - это еще один способ расширить круг своих клиентов, повысить конкурентоспособность своей продукции. И все это будет способствовать дальнейшему развитию фермерства в республике», - отмечает глава Бурятии Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.