В Улан-Удэ владельцы приюта для собак в Забайкальском отказываются переезжать

Им предлагали несколько участков для переноса организации, однако, по словам главы, они "неконструктивно себя ведут"



Во время онлайн-встречи пользователей соцсетей с главой Бурятии был поднят вопрос о переносе приюта для бездомных собак из поселка Забайкальского.



«Когда уберут приют из Забайкальского по собакам?», - спросил местный житель.



Глава Бурятии пояснил, что власти предлагали хозяевам приюта несколько участков земли для переезда на разных условиях



"К сожалению, сами хозяева встали в немножко неконструктивную позицию, дорабатываем с ними. Сейчас город опять усилил за счет своих средств заборы и ограждения этого приюта. Переезжать коллеги пока категорически отказываются. Повторюсь, и землю предлагали несколько разных вариантов, и финансирование на переезд, то есть бесплатный для них переезд. Пока в разговорах с коллегами, повторюсь за счет города уже и усиление там ограждений сделали и контроль повысили, но пока сами владельцы приюта неконструктивно себя ведут", - рассказал Алексей Цыденов.







В декабре 2020 года свора безнадзорных собак



Фото: pixabay.com

Во время онлайн-встречи пользователей соцсетей с главой Бурятии был поднят вопрос о переносе приюта для бездомных собак из поселка Забайкальского.«Когда уберут приют из Забайкальского по собакам?», - спросил местный житель.Глава Бурятии пояснил, что власти предлагали хозяевам приюта несколько участков земли для переезда на разных условиях"К сожалению, сами хозяева встали в немножко неконструктивную позицию, дорабатываем с ними. Сейчас город опять усилил за счет своих средств заборы и ограждения этого приюта. Переезжать коллеги пока категорически отказываются. Повторюсь, и землю предлагали несколько разных вариантов, и финансирование на переезд, то есть бесплатный для них переезд. Пока в разговорах с коллегами, повторюсь за счет города уже и усиление там ограждений сделали и контроль повысили, но пока сами владельцы приюта неконструктивно себя ведут", - рассказал Алексей Цыденов. Напомним , «собачий вопрос» в Улан-Удэ обострился после того, как девушка и ребенок серьезно пострадали от нападения собак в микрорайоне Забайкальский. Комитет городского хозяйства тогда сделал предположение, что напавшие на людей собаки сбежали из расположенного в микрорайоне приюта «Надежда». После этого жители поселка провели сход и потребовали убрать приют из их района. Волонтеры обвинения в причастности своих собак к нападениям отрицали.В декабре 2020 года свора безнадзорных собак напала на 20-летнюю жительницу поселка Забайкальский. В крайне тяжелом состоянии девушку привезли в местную больницу, а спустя несколько дней транспортировали в Москву. Татьяна Лоскутникова проходит лечение до сих пор. В середине января в этом же микрорайоне стая вновь набросилась на 11-летнего школьника. Он также был транспортирован в Москву, у ребенка сильно пострадали конечности. В конце января там же бродячие собаки напали на 9-летнюю девочку, однако ее успел спасти прохожий, который отбил школьницу у собак. Тем не менее, девочка была доставлена в больницу с покусанными ранами головы, плеч и конечностей.Фото: pixabay.com

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