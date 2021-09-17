Проект закона подготовлен в Минвостокразвития, его хотят принять в рамках нового состава Думы



В Бурятии могут разрешить вольный принос золота. Соответствующий проект закона подготовлен в Минвостокразвитии и касается всех субъектов ДФО. Об этом во время онлайн-встречи с жителями республики сообщил глава Бурятии.



На вопрос: «Когда разрешат вольный принос в Баунтовском районе?», он ответил:



"Это по золоту, я так понимаю. Сейчас проект закона подготовлен в Минвостокразвития – в целом касается субъектов ДФО. Надеюсь, в рамках нового состава Думы этот закон пройдет. Мы его со своей стороны поддержали и согласовали".







Легальная добыча золота действовала в советское время, начиная с 1921 года. Исторический опыт, по его сведениям, показывает, что именно после отмены легальной отмены золота гражданами в середине 50-х годов криминогенная ситуация в этой сфере сильно ухудшилась. При этом большой объем теневого рынка объясняется исключительно экономическими причинами.



Фото: minvr.gov.ru

В Бурятии могут разрешить вольный принос золота. Соответствующий проект закона подготовлен в Минвостокразвитии и касается всех субъектов ДФО. Об этом во время онлайн-встречи с жителями республики сообщил глава Бурятии.На вопрос: «Когда разрешат вольный принос в Баунтовском районе?», он ответил:"Это по золоту, я так понимаю. Сейчас проект закона подготовлен в Минвостокразвития – в целом касается субъектов ДФО. Надеюсь, в рамках нового состава Думы этот закон пройдет. Мы его со своей стороны поддержали и согласовали". Напомним , в июле 2020 года министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики вынесло на обсуждение Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям концепцию проекта федерального закона «О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятие которого позволило бы легализовать добычу золота частными лицами на дальневосточных и арктических территориях.Легальная добыча золота действовала в советское время, начиная с 1921 года. Исторический опыт, по его сведениям, показывает, что именно после отмены легальной отмены золота гражданами в середине 50-х годов криминогенная ситуация в этой сфере сильно ухудшилась. При этом большой объем теневого рынка объясняется исключительно экономическими причинами.Фото: minvr.gov.ru

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