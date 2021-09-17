Бурятия возьмет ипотеки на жилье для семей с 6 и более детьми

Регион сам будет выполнять обязательства по кредитам



Власти Бурятии разработали документ, согласно которому для 420 семей с 6 и более детьми жилье будет приобретаться в ипотеку за счет бюджетных средств. Об этом заявил глава Бурятии во время онлайн-встречи с жителями республики в соцсетях.



"Мы разработали такой подход по ипотечной схеме, когда мы сами ипотеку платим, то есть государство. За счёт этого мы можем большее количество домов единовременно за эти же деньги взять", - сказал Алексей Цыденов.



Он отметил, что в настоящий момент этот вопрос прорабатывается с банками. "У них разные условия. У Россельхозбанка одни условия. У других банков - другие условия. Согласовываем с ними общий подход. В этом году мы точно эту работу доделаем. Повторюсь, за счёт такого подхода значительно увеличивается количество единовременно предоставляемого жилья", - добавил глава Бурятии.



Фото: pixabay.com



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