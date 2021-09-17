В Окинском районе Бурятии появится мост через Оку

Он соединит жителей поселка Боксон, проживающих на разных берегах



В Окинском районе Бурятии построят мост, который соединит жителей поселка Боксон, проживающих на разных берегах реки Ока, сообщили в республиканском правительстве.



Долгое время жители перебирались через реку вброд. Более 15 лет они просили мост, однако до настоящего момента вопрос так и не был решён. Теперь же, когда в Улан-Удэ началось строительство третьего моста через Уду, такая возможность появилась.



- Мы забрали конструктив подвесного моста, по которому проходила теплотрасса. Этот мостовой переход в настоящее время проходит оценку технического состояния на Улан-Удэстальмост. А пока проектировщики должны будут определиться с геологией, провести изыскания и подготовить площадку для того, чтобы установить подвесной мост, - отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.



Мост уже принят на баланс Окинского района.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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