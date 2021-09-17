В Бурятии пострадавшим от ЧС в Бурятии выдадут овощи на сезон

На эти цели в общей сложности будет выделено более 3,6 млн. рублей



В Бурятии продолжается оказание помощи пострадавшим от стихии. Дополнительную помощь в натуральной форме получат жители Джидинского, Закаменского, Тарбагатайского и Селенгинского районов. На эти цели в общей сложности будет выделено более 3,6 млн. рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



17 сентября состоялось очередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Бурятия, на котором рассмотрен вопрос оказания дополнительной помощи жителям ряда сел республики, пострадавших от стихии. Вследствие паводков, града и дождевых потоков жители полностью утратили урожай овощей.



Помощь будет оказана в натуральной форме: из расчета 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг свеклы на одного жителя.



Фото: pixabay.com

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