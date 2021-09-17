Сериалы-мелодрамы от Домашнего

Мелодрамы часто транслируются на канале "Домашний"





В этой подборке - лучшие сериалы с "Домашнего": о женщине, которую хотят поставить перед выбором, о том, стоит ли верить в счастливую любовь, о трудностях в осуществлении необычных желаний и о докторе, которому приходится сталкиваться со сложнейшими случаями и спасать жизни.

То, что нельзя купить





Избранница





Подари мне счастье





Женский доктор





Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.

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