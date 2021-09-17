Сериалы-мелодрамы от Домашнего

Мелодрамы часто транслируются на канале "Домашний"
В этой подборке - лучшие сериалы с "Домашнего": о женщине, которую хотят поставить перед выбором, о том, стоит ли верить в счастливую любовь, о трудностях в осуществлении необычных желаний и о докторе, которому приходится сталкиваться со сложнейшими случаями и спасать жизни.
То, что нельзя купить
В ленте обычная школьная учительница Марина оказывается в центре внимания успешного бизнесмена по имени Виктор. Но она не может ответить ему взаимностью, потому что уже находится в отношениях. Она любит Костю, а тот - ее, и у них есть дети. Потому она отказывает состоятельному Виктору, а после этого получает множество серьезных проблем: ее увольняют с работы, а Константин обвинен в промышленном шпионаже, так что и с ним приходится расстаться. Чтобы все вновь встало на свои места, есть единственный вариант - принять поддержку Виктора. Выглядит подозрительно. Но он ли устроил все это?
Избранница
Героиня сериала — писательница женских романов Мария придумала множество сюжетов о счастливой любви. Казалось бы, не может быть так, чтобы она сама в нее не верила. И тем не менее - не верит. Несмотря на то, что практически перед глазами - пример, что счастье в личной жизни возможно. У племянницы писательницы, Любавы, все хорошо: она живет с любящим мужем и сыном в хорошем комфортном доме. Казалось бы, что может помешать этому самому счастью? Но и у Любавы, как оказалось, не все безоблачно - муж ей изменяет, и она узнала об этом. Чем это обернется для нее и ее семьи?
Подари мне счастье
Ульяна Лищинская занимается созданием ароматов для парфюмерии, и у нее есть необычная мечта. Девушка хочет создать аромат счастья и открывает свое дело совместно с подругой. Попутно она знакомится с Михаилом, но оказывается, что они уже где-то виделись. Парень и девушка влюбляются друг в друга, но тут Михаил теряет родителей. Неужели это было убийство? Подозреваемой становится Ульяна, а затем и сам Михаил. Девушка упускает шанс привлечь инвестиции для стартапа. Как выпутаться из сложной ситуации и все-таки исполнить свою мечту?
Женский доктор
В роддоме областной больницы работает врач Роман Широков. Он проявляет необычную компетентность в самых трудных случаях. Ранее Роман проходил стажировку за рубежом. Теперь он возвращается в небольшой город, в котором вырос. Сразу же требуется его помощь: дочь мэра привозят в больницу, и спасти надо не только ее, но и будущего ребенка, с чем Широков справляется. Он не боится принимать неоднозначные решения там, где коллеги не могут сказать ничего определенного, из-за этого часто спорит с начальством, но по большей части оказывается прав.
Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.
Фото: pixabay.com, скриншоты видео
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.