Более 70 фермеров Бурятии представили свою продукцию на фестивале еды СВОЁ

Подобные ярмарки будут проходить ежегодно





В Улан-Удэ на Площади советов 17 сентября открылся фестиваль сельскохозяйственной продукции СВОЁ, организованный Россельхозбанком при поддержке правительства Бурятии. Более 70 фермеров представили свою продукцию, на ярмарке идет бойкая торговля и дегустация локальных брендов. Алексей Цыденов сообщил о том, что подобные ярмарки будут проходить ежегодно.

Здесь представлены мясо, мясные полуфабрикаты, в том числе буузы и другие блюда национальной кухни, сыры ручной работы, выпечка, мёд, молочная продукция, орехи, домашние яйца, чаи, сезонные овощи, дикоросы и многое другое.Участников фестиваля приветствовал глава Бурятии.- Эта работа по повышению доступности наших собственных продуктов, чтобы люди могли напрямую покупать у фермеров. Ведь когда товары попадают к нам через магазинную полку, они всё равно проходят целую цепочку поставки. А здесь - прямое общение: фермер - покупатель. На ярмарку приехали производители со всех районов. Таких площадок будем делать больше, а практику эту переводить в ежегодную. Я взял на ярмарке мед, арбуз и разные сиропы, - рассказал журналистам глава Бурятии.На ярмарке представлена продукция практически из всех районов, кроме трех северных: Северо-Байкальского, Муйского и Баунтовского. Всего принимает участие 76 фермеров.- Есть не только физическая площадка, но и электронная, которая называется «Своё родное». Каждый продукт, представленный на фестивале в Бурятии, отображается на всероссийской интернет-платформе онлайн-продаж, маркетплэйсе. Можно скачать приложение и покупать продукты не только нашего региона, но и других. Присутствие фермеров республики обеспечит аграриев Бурятии рынком сбыта уже по всей России. Мы начали эту работу по подключению фермеров на эту площадку в этом году, - рассказала директор Бурятского филиала Россельхозбанка Оксана Сахьянова.Бурятия стала одним из четырех регионов России, которые в этом году принимают масштабный всероссийский проект Россельхозбанка. Впервые фестиваль СВОЕ по инициативе Россельхозбанка состоялся в Подмосковье в 2017 году. В течение следующих двух лет фестиваль охватил 8 регионов и позволил более 1000 фермеров заявить о себе и своей продукции в присутствии свыше полумиллиона посетителей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии