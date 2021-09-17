Михаил Асташов и Баир Шигаев стали почетными гражданами Бурятии

Также им вручены сертификаты на приобретение жилья и денежные премии



17 сентября в Улан-Удэ во время чествования призерам Паралимпийских игр в Токио Михаилу Асташову и Баиру Шигаеву было присвоено звание «Почетный гражданин Республики Бурятия», а также вручены сертификаты на приобретение жилья, денежные премии.



Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил спортсменов и вручил им нагрудный знак почетного гражданина республики.



- Герои сегодняшнего дня наши чемпионы. Я искренне, в первую очередь, от всей Республики Бурятия вас поздравляю. За то, что все ваши усилия, вся ваша борьба, вся ваша непростая жизнь, преодоление, в первую очередь, себя и тех, скажем так, не совсем комфортных жизненных условий - всё это было не зря, всё это в итоге привело к победе. Вы вселили гордость в жителей республики и, конечно, всей страны. Вы стали примером для всей страны, для сотен и тысяч людей, которые теперь понимают, что в любых условиях можно достигать результата, что можно преодолевать имеющиеся трудности. Вы это показали, вы это смогли. Я, уважаемые земляки, вместе с вами хотел бы отдать должное силе духа наших ребят, силе воле, трудолюбию, дисциплине. Такие победы даются только большим трудом и большой силой воли. Мы вас поздравляем, мы вас благодарим, мы вами гордимся! - обратился к спортсменам Алексей Цыденов.



От Бурятии глава республики вручил двукратному паралимпийскому чемпиону Михаилу Асташову сертификат на квартиру, сертификат на сумму 3,1 млн рублей. Также ему назначена ежемесячная выплата в размере 31 тыс. рублей. Тренеру Михаила Николаю Тетерину вручили сертификат на сумму 3,1 млн. рублей, также ему будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 13,4 тыс. рублей.



Бронзовому призеру по стрельбе из лука Баиру Шигаеву вручен сертификат на квартиру и сертификат на сумму 389 тысяч рублей. Также ему назначено ежемесячное пособие в размере 18,6 тыс. рублей. Его тренер Цыденбал Цыренжапов получил сертификат на 389 тысяч рублей и будет получать ежемесячное пособие в размере 7,2 тыс. рублей.



Участнице Паралимпийских игр в Токио Татьяне Андриевской и бронзовому призеру Баиру Шигаеву заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Леонид Белых вручил сертификат от улан-удэнского авиационного завода на сумму 100 тыс. рублей. От администраций Северобайкальского и Заиграевского районов, уроженцами которых являются Баир и Татьяна, спортсменам вручены денежные сертификаты также на 100 тыс. рублей.



Михаил Асташов, Баир Шигаев, лучница Татьяна Андриевская поблагодарили жителей Бурятии за теплую встречу и поддержку всех спортсменов на прошедших в Токио Паралимпийских играх.



- Спасибо большое кто за меня болел и переживал. Чувствуется, что есть большая группа поддержки, я во время стартов видел поддержку довольно многих людей и поэтому старался. Благодарю руководство нашей республики, центр спортивной подготовки, адаптивную школу, своих тренеров и всех тех без кого бы эта победа не состоялась, - сказал Михаил Асташов.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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