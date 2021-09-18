Ковид в Бурятии снова пошел в рост

Последние несколько дней число заболевших увеличивается
По данным Роспотребнадзор Бурятии, на утро 18 сентября в республике зарегистрировано 57885 (+85) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 3 случая больше, чем сутками ранее, и на 10 больше, чем было зарегистрировано 14 сентября.
По данным Минздрава Бурятии, всего выздоровели от COVID-19 – 49 585 (+78) человек. В стационарах получают лечение 366 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 303. В отделениях реанимации находится 42 пациента. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 985 человек.
Число контактных лиц составляет 6023 человек.
За прошедшие сутки от коронавируса умерли еще 2 человека, общее число смертей достигло 1812.
Фото: pixabay.com
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