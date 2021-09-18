Тренер Михаила Асташова: «Мы привезли жителям Бурятии праздник обратно»

Николай Тетерин поблагодарил жителей и руководство республики за поддержку спортсменов





Тренер двукратного Паралимпийского чемпиона в Токио Михаила Асташова Николай Тетерин поблагодарил жителей и руководство Бурятии за поддержку спортсменов. В частности решением главы республики Алексея Цыденова были закуплены новые велосипеды для участия в Олимпиаде Михаила Асташова, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

- Практически перед самым выездом на соревнования произошла поломка велосипедов, но республика нам помогла оперативно, выделили деньги, которые предназначались для мероприятий, отмененных из-за ковидных ограничений, это были ваши деньги, и мы вам привезли праздник назад. Спасибо вам! - обратился к жителям Бурятии Николай Тетерин.







17 сентября на чествовании призеров Олимпиады Николай Тетерин рассказал о подготовке к соревнованиям. В частности, тренер сообщил о поломке велосипедов, на которых Михаил Асташов должен был соревноваться на Олимпиаде в Токио.