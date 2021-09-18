В Бурятии увековечили память погибшего на Северном Кавказе милиционера

Сергею Сультимову установили памятник в родном селе





В Заиграевском районе сотрудники и ветераны медико-санитарной части МВД Бурятии и районного отдела полиции почтили память погибшего при выполнении служебных обязанностей подполковника Сергея Сультимова. К 20-летию его подвига на родине героя в селе Нарын открыли памятник.

16 сентября в родном селе Сергея Сультимова прошел торжественный митинг, приуроченный к открытию памятника. Как сообщили в МВД Бурятии, почтить память героя собрались близкие родственники, дети и внуки. Приехали также одноклассники и сослуживцы подполковника.Строительство памятника продолжалось три месяца. Помощь оказывали односельчане и работники администрации Заиграевского района.Подполковник внутренней службы Сергей Сультимов в должности врача сводного отряда милиции ППС МВД Бурятии с 6 июня 2001 года находился в служебной командировке в зоне проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе. Погиб 17 сентября 2001 года. За мужество и отвагу Сергей Сультимов посмертно награжден «Орденом Мужества». Приказом МВД герой занесен в Книгу памяти Республики Бурятия. Также на здании госпиталя регионального МВД установлена мемориальная доска.Фото: МВД Бурятии