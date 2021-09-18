В Бурятии скоропостижно скончалась секретарь избирательной комиссии

Семье Дулмы Налхановой выразил соболезнование глава Бурятии





Глава Бурятии принес соболезнования по поводу кончины заместителя председателя комитета по социальной политике администрации Окинского района, секретаря участковой избирательной комиссии Дулмы Налхановой.

«От себя лично и от имени правительства Республики Бурятия выражаю искренние соболезнования родным и близким по поводу скоропостижной кончины секретаря участковой избирательной комиссии №501 в селе Орлик Окинского района Налхановой Дулмы Зыгбаевны», - сказано в обращении Алексея Цыденова.Дулма Налханова родилась 1 августа 1979 года в селе Орлик Окинского района. Окончила Дальневосточную академию государственной службы в Хабаровске в 2001 году по специальности «Государственное и муниципальное управление».Вся трудовая деятельность Дулмы Налхановой связана с работой в администрации Окинского района. В 2001 году она была назначена на должность специалиста отдела экономики и имущественных отношений, работала в отделе по экономическому развитию, торговле, предпринимательству, туризму и сельскому хозяйству, комитете экономики. С 2016 года назначена заместителем председателя комитета по социальной политике администрации района. В 2020 году участвовала в конкурсе «Лучший муниципальный служащий», заняла 8 место.Фото: pixabay.com