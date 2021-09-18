В Бурятии стартовала Всероссийская конференция по развитию сельского туризма

В мероприятии принял участие глава республики





18 сентября в Улан-Удэ начала работу Всероссийская конференция по развитию сельского туризма в рамках туристского проекта «Неделя туризма на Великом шелковом пути». В мероприятии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Очень рад, что для многих гостей конференции стали уже регулярными встречи в Бурятии. Вы бываете неоднократно у нас в гостях, что подчёркивает - мы идём правильным путем. Сегодня мы открываем неделю туризма на Великом шелковом пути. Также у нас в республике проходит гастрономический фестиваль «Кухня великого хана» и фермерский фестиваль «Своё» под эгидой Россельхозбанка. Фестиваль «Своё» представляет уже не только фермерский продукт, но и сельский туризм республики. И это то направление, которое у нас сегодня активно развивается и, главное, мы видим его большие перспективы. Отмечу, что сельский туризм является ещё и дополнительным видом заработка для наших жителей на селе, - обратился к участникам конференции Алексей Цыденов.Неделя туризма на Великом Шелковом пути проходит в Бурятии с 17 по 20 сентября. Основная тема Всероссийской конференции: «Развитие сельского туризма как инструмента развития сельских территорий».- Идея провести конференцию родилась еще два года назад, но пандемия внесла свои коррективы. Мы очень благодарны Министерству туризма республики и Правительству Бурятии, что поддержали нашу инициативу. Надеемся, что работа будет плодотворной. Вообще сельский туризм в России сейчас проходит стадию своего активного становления, принят закон о сельском туризме, вносящий изменение в ФЗ №32, в котором сельский туризм отнесен к деятельности сельхозтоваропроизводителей. В Бурятии сельский туризм развивается, он очень правильный и душевный, - подчеркнула президент «Национальной ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма» Ива Лебедева.Конференция в республике проходит в очном и онлайн-формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В программе конференции пленарное заседание, семинары, мастер-классы, экспертные обсуждения. Одной из тем мероприятия является гастрономическое направление.- Наша цель очень простая – мы занимаемся уже несколько лет проектом, который называется «Гастрономические дороги Великого шелкового пути». Это проект Всемирной туристской организации ООН и он рассматривает Бурятию как часть российского участка Шелкового пути с точки зрения гастрономического туризма, продвижения всей России в целом и Бурятии в частности, - сказал президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.В мероприятии принимают участие представители Ростуризма, директор АНО Агентства развития сельских инициатив Светлана Копылова, представители туриндустрии регионов России, муниципальные образования Бурятии, представители туристской индустрии – турооператоры, гиды, турагентства, и другие организации, работающие в сфере туризма.На конференцию приглашены представители субъектов страны, почти все федеральные округа, это около 80 экспертов. По итогам конференции будут выработаны предложения законодательным органам власти, которые лягут в основу резолюции конференции.Участники конференции на неделе туризма на Великом шелковом пути получили возможность поделиться своим опытом развития сельских территорий, а также обсудить перспективы развития сельского туризма в России. 19 сентября гости конференции примут участие в семинарах-практикумах по гостеприимству, по организации событийных мероприятий, по народно-художественным промыслам, а также продвижению услуг в сельском туризме.Для гостей конференции запланированы и ознакомительные туры 20 сентября с посещением объектов сельского туризма в Бурятии – центр российского буддизма Иволгинский дацан, местность Ута-Булаг («Мастерские сельского туризма»), местность Тапхар, этнокомплексы «Степной кочевник» в Ацагате и «В гостях у семейских» в Тарбагатае.Подробная программа Конференции размещена на сайте Туристского информационного центра «Байкал»: silkroad.baikaltravel.ru/selotourism. Программа Недели туризма: silkroad.baikaltravel.ruФото: пресс-служба правительства Бурятии