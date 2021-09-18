В Бурятии на выплаты пострадавшим от стихии направят ещё почти 3 млн. рублей

Большая часть денег пойдет в Джидинский район





18 сентября Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Бурятии согласовала выделение средств на выплаты пострадавшим от ЧС.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, 650 тыс. рублей будут направлены жителям Улан-Удэ, пострадавшим из-за повышения уровня воды в Селенге и затопления приусадебных участков и жилых домов. Работа комиссий по оценке ущерба продолжается.Джидинскому району дополнительно направят 2,3 млн. рублей на выплаты жителям сел Шартыкей и Нижний Торей, пострадавшим от града и дождя, а также схода селевых потоков с гор на жилые дома.Мероприятия по ликвидации последствий ЧС и оказанию помощи пострадавшим продолжаются.- Люди оказались в тяжелой ситуации, сейчас уже не тепло, поэтому мы максимально ускорили работу по выплатам. Заседания комиссии проводятся постоянно, решения принимаем быстро. Негодование людей справедливо и можно понять - многие приобретали дома, не зная, что территория затапливаемая. Людей, которые продавали дома, раздавали земли, нет уже на местах. Но мы есть, и мы устраняем сегодня ЧС. И людям надо помочь, это наши жители, - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.Фото: пресс-служба правительства Бурятии