В Бурятии еще один пациент погиб от COVID-19

Всего за сутки прибавилось 86 больных коронавирусом



По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 19.09.2021 зарегистрировано 57971 (+86 за последние сутки) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 49% (28 156) приходится на жителей г. Улан-Удэ.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 71 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 19.09.2021 число контактных лиц – 5610 человек.



По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 – 49 596 (+11) человек.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 386 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 321. В отделениях реанимации находится 42 пациента (из них старше 65 лет –27), на ИВЛ –24 пациента (из них старше 65 – 15), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 1813 (+1 человек за прошедшие сутки).



Всего в республику поступило 457 932 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 343530 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объеме 392 740 единиц. Завершили вакцинацию 285116 человек. План вакцинации - 431580 человек до 1 октября.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 223 обращения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 214 685 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.





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