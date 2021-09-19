19.09.2021
В Бурятии, в Джидинском районе проголосовал ветеран Великой Отечественной Войны

В Бурятии, в Джидинском районе проголосовал ветеран Великой Отечественной Войны

Жаргалу Бадмаеву сейчас 97 лет

В селе Оёр Джидинского района на выборах депутатов Госдумы на дому проголосовал ветеран Великой Отечественной войны Жаргал Боролдоевич Бадмаев. Он родился в 1924 году. С 1942 по 1944 годы служил на территории Монгольской Народной Республики. 

Победу Жаргал Боролдоевич встретил на родной земле, поднимая сельское хозяйство. Жаргал Бадмаев – участник зарождения колхозной жизни, образования совхоза «Оёрский». За все годы работы Жаргала Боролдоевича оёрское хозяйство было в числе передовых в Джидинском районе.


Общество


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^