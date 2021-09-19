В Бурятии, в Джидинском районе проголосовал ветеран Великой Отечественной Войны

Жаргалу Бадмаеву сейчас 97 лет



В селе Оёр Джидинского района на выборах депутатов Госдумы на дому проголосовал ветеран Великой Отечественной войны Жаргал Боролдоевич Бадмаев. Он родился в 1924 году. С 1942 по 1944 годы служил на территории Монгольской Народной Республики.



Победу Жаргал Боролдоевич встретил на родной земле, поднимая сельское хозяйство. Жаргал Бадмаев – участник зарождения колхозной жизни, образования совхоза «Оёрский». За все годы работы Жаргала Боролдоевича оёрское хозяйство было в числе передовых в Джидинском районе.







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