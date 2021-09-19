В Бурятии известный сумоист Анатолий Михаханов пришел на голосование в кимоно

Спортсмен впервые проголосовал в 38 лет

«Я уехал в Японию 16-летним подростком, когда еще не мог голосовать на родине, ну, а после начала карьеры меня на выборы в РФ никто бы не отпустил», - рассказывает суматори, проголосовавший на участке в школе микрорайона Энергетик Улан-Удэ. Для такого случая именитый спортсмен оделся в летнее кимоно – юката.В Японии он тоже не мог участвовать в выборах, поскольку оставался гражданином России. А вот избирательному процессу помогал. Граждане Японии голосуют с 20 лет.«Поэтому всех старших учеников школы сумо собирал Учитель клуба и организованно вел на выборы. Меня Учитель оставлял присматривать за молодыми борцами», - вспоминает Анатолий. Вернувшись, одноклубники рассказывали о процессе выборов, но не раскрывали, за кого голосовали.«Я завидовал, ведь и мне хотелось голосовать, - вспоминает Анатолий. – Сейчас у меня впечатления самые позитивные: гражданский долг выполнил. Это самое главное».