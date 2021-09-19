Бурятия стала лучшим регионом по ситуации с COVID-19

Это связывают с высокой долей переболевших и привитых



В Бурятии зафиксирован наименьший темп суточного прироста COVID-19 в России. Наряду с республикой Алтай он составил всего 0,14%. Эти данные были обнародованы федеральным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.



Действительно, в Бурятии сегодня ежесуточно регистрируется 75-80 положительных по короновирусу ПЦР-тестов, что в несколько раз меньше, чем летом этого года. Даже противники ограничительных мер и вакцинации признают, что ситуация а регионе по ковиду значительно улучшилась за последнее время.



- Я не особо доверяю статистике, однако в Бурятии налицо значительное увеличение прослойки переболевших и привитых, что не даёт вирусу интенсивно распространяться, как в других регионах, - сообщил бурятский общественник Алексей Карнаухов. - Ведь для костра необходимы дрова, когда их мало, пожар затухает.



Напомним, в июле Бурятия испытала беспрецедентную вспышку коронавируса, а общая смертность в том же месяце по данным Росстата составила 1708 человек. Значительна часть потерь приходилась на корнавирусную инфекцию. Однако мощное распространение инфекции и вакцинация, возможно, уже сформировали у населения республики коллективный иммунитет против инфекции. Напомним, что в республике по данным Минздрава РБ на конец этой недели завершили вакцинацию свыше 284 тысяч человек.



Между тем, ситуация продолжает оставаться напряженной. За последние сутки еще 86 человек заболели COVID-19.





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.