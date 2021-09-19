Число проголосовавших в Бурятии приближается к 200 тысячам человек

Председатель избиркома рассказал о сегодняшней явке на 10 утра



На 10 утра последнего дня голосования в Бурятии проголосовало 194 520 человек. Набольшая явка зарегистрирована в Закаменском (53,23%), Окинском (более 48,5%) и Еравнинском (более 44%) районах. Наименьший уровень явки по-прежнему демонстрирует Муйский район (16,79%).



По словам председателя Избиркома Бурятии Александра Акчурина голосование проходит в штатном режиме. Многие жители республики голосуют вне участков для голосований, за прошедшие два дня общее число таковых достигло 24 тысячи человек.



Женщина из Еравнинского района, как уже сообщалось, проголосовала через полчаса после родов.



- Все граждане обладают правом и могут реализовать его всеми доступными способами. Наши комиссии активно работают в этом направлении. И режим многодневного голосования позволяет за это время принять все заявки и максимально обеспечить право каждого принять участие в выборах, - сказал Акчурин.



Фото: Центр общественного наблюдения



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