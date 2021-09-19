В Бурятии голосование проходит без нарушений

Сообщения о проблемах идут только из других регионов





Первый заместитель председателя Общественной палаты, эксперт Центра общественного наблюдения (ЦОД) Татьяна Думнова отметила, что голосование в Бурятии проходит спокойно. Общественники просматривают социальные сети на предмет публикации о нарушениях на выборах.



По словам Татьяны Думновой, в Бурятии таких сообщений нет – в основном подобные посты появляются из других регионов:



- Очевидно, у нас писать не о чем, потому что нарушений в Республике Бурятия нет, - сообщила она. Многие звонят в ЦОД за консультацией. Были жалобы на несоблюдение социальной дистанции и даже на плохую дорогу до ДНТ. Обращались и представители политических партий. Например, помощник кандидата от КПРФ трижды обращался в ЦОД, все его вопросы были урегулированы. - У нас очень активно работает мобильная группа. По сигналам мы тут же выезжаем на участки, связываемся с председателями и секретарями этих участковых комиссий, и все вопросы снимаются.



Фото: Центр общественного наблюдения



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