Последний день выборов в Бурятии проходит без нарушений

На «горячую линию» в основном поступают звонки, касающиеся невозможности проголосовать по месту пребывания.







Руководитель Центра общественного наблюдения (ЦОН) Баир Бальжиров отметил, что голосование в Бурятии проходит спокойно.



- На всех УИКах находятся наблюдатели от Общественной палаты. Сейчас мы поговорили с наблюдателями из районов республики посредством Zoom-конференции. Никаких нарушений у них нет, - говорит Баир Бальжиров.



По словам руководителя ЦОНа, сегодня на «горячую линию» в основном поступают звонки, касающиеся невозможности проголосовать по месту пребывания.



- Мы объясняем, что, если человек не подал своевременно заявление лично или через приложение «Мобильный избиратель», выборы придется пропустить, - говорит руководитель Центра общественного наблюдения. Есть звонки от наблюдателей или голосующих, люди делятся подозрениями. - Нам сообщили, что происходит подвоз на одном из участков. Мы связались с руководством избирательной комиссии, с МВД.



В пресс-службе МВД от комментариев по поводу наличия или отсутствия нарушений во время выборов отказались.



Ситуацию изучаем, но на выборы на этом участке это никак не повлияло, - отметил Баир Бальжиров.





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