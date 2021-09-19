Кандидат в депутаты от КПРФ пытался проголосовать несколько раз

Это подтвердил председатель избирательной комиссии



Баир Цыренов, баллотирующийся в депутаты Госдумы от КПРФ, пытался проголосовать на нескольких участках в разных районах Бурятии. Это подтвердил председатель избирательной комиссии Александр Акчурин.



- В Еравнинском и Кижингинском районах данный гражданин обращался на избирательные участки, чтобы проголосовать. Ему отказывали в связи с тем, что гражданин зарегистрирован на территории другого муниципального образования, - рассказал председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин.



По его словам, Баир Цыренов мог заранее прикрепиться к понравившемуся ему участку и проголосовать по закону. В действиях комиссий, отказавших кандидату, никаких нарушений не усматривается.



- Право каждого гражданина голосовать не отрицается, но оно реализуется в установленном законом порядке, чтобы не было возможностей нарушить закон и чтобы не ставить под сомнение волеизъявление других граждан, - пояснил Александр Акчурин.





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