В Улан-Удэ неизвестные выбросили на улицу сразу 10 щенков

Собак пытаются пристроить зоозащитники



В Улан-Удэ неизвестные жители выбросили на улицу сразу 10 щенков от одного помета. Зоозащитники пытаются найти хозяев собакам.



"Экстренно просто необходима передержка щенкам. Такое количество очень привлекает внимание живодеров и они просто не выживут без помощи человека", - распространяют зоозащитники объявление в соцсетях.







Отметим, с приближением зимы проблема безнадзорных животных становится в Бурятии более актуальной. Ведь если этих щенков не разберут, то, скорее всего, они найдут приют на улице.







Ранее один из жителей Улан-Удэ, пожелавший остаться неизвестным, предупредил горожан, что будет



Напомним, в столице Бурятии участились случаи нападения собак на людей. В конце августа собака



Фото: из соцсетей

В Улан-Удэ неизвестные жители выбросили на улицу сразу 10 щенков от одного помета. Зоозащитники пытаются найти хозяев собакам."Экстренно просто необходима передержка щенкам. Такое количество очень привлекает внимание живодеров и они просто не выживут без помощи человека", - распространяют зоозащитники объявление в соцсетях.Отметим, с приближением зимы проблема безнадзорных животных становится в Бурятии более актуальной. Ведь если этих щенков не разберут, то, скорее всего, они найдут приют на улице.Ранее один из жителей Улан-Удэ, пожелавший остаться неизвестным, предупредил горожан, что будет отстреливать из травматического пистолета всех собак без намордников и поводков.Напомним, в столице Бурятии участились случаи нападения собак на людей. В конце августа собака напала на ребенка в Северобайкальске. Позже ее пристрелили Росгвардейцы. 10 сентября жертвой двух собак стала жительница Левого берега. Кроме того, официально заявлено, что власти Улан-Удэ опасаются ухудшения ситуации с безнадзорными животными. Ведь с начала марта в столице Бурятии выпущено на волю почти 2500 бродячих собак.Фото: из соцсетей

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