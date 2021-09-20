Известная всей Бурятии Адиса Гармаева прилетела в Москву на реабилитацию

Ребенок будет госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей

Известная всей Бурятии Адиса Гармаева вместе с родителями прилетела в Москву для реабилитации в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей."Прилетели на плановую госпитализацию в НЦЗД. Полёт прошёл хорошо, Адиса не капризничала играла всем что попадало в ручки. Хорошо кушала и крепко спала", - поделилась в своем Instagram мама девочки.Напомним, 23 июня 2021 года неизлечимо больная малышка Адиса получила самый дорогой в мире укол Zolgensma. Силами жителей Бурятии было собрано более 45 млн рублей. Остальные деньги помог внести бизнесмен, мажоритарный держатель акций ГОК «Озерный» Владислав Свиблов. Он принял решение зарегистрироваться в поселке Озерный Еравнинского района. Предприниматель обратился к главе Бурятии с предложением о том, чтобы передать на лечение Адисы Гармаевой налоги, которые республика получит от компании в мае-июне этого года. Таким образом, недостающие 120 млн рублей были найдены. Народный Хурал Бурятии внес необходимые изменения в бюджет.Спустя 2 месяца после укола родители девочки рассказали об изменениях. Так, в конце августа Адиса научилась держать голову в вертикальном положении, поднимать ножки и удерживать их, переворачиваться на живот и вытаскивать из-под себя руку, появилась маленькая опара в ножках.Фото, видео: с личной страницы родителей Адисы Гармаевой