В Бурятии подтопленные районы начали подключать к электроэнергии

Спасатели помогли сотрудникам Кяхтинского РЭС



Спасатели БРПСС оказали помощь в перевозке сотрудников Кяхтинского РЭС: проезд к местности был доступен только на лодках. Сотрудники РЭС сначала обесточили село при затоплении, а после обследования сетей начали поэтапное подключение к электроэнергии жителей посёлка Наушки, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



В ведомстве отмечают, что в пострадавших от паводка населенных пунктах продолжает оказываться помощь гражданам, находящимся в зоне ЧС.



"В поселке Наушки Кяхтинского района работники поисково-спасательной доставили пострадавшим 750 литров воды, 82 булки хлеба", - сообщили в Агентстве.



Фото: pixabay.com



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