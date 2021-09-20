В Бурятии продолжаются восстановительные работы в зонах паводка

Ведется просушка домов, отсыпка и дренаж подтопленных участков, выплачиваются компенсации



В Бурятии в зонах паводка продолжаются аварийно-восстановительные работы: просушка домов, отсыпка и дренаж подтопленных участков. Также производится откачка воды, но по расчетам ученых, такая мера применима не во всех случаях, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В работе штаба по предупреждению и ликвидации ЧС принимают участие работники Геологического института Сибирского отделения РАН. Они консультируют спасателей, работников, осуществляющих разработку и сооружение дренажных систем и откачку воды с подтопленных территорий.



«Откачка грунтовых вод ухудшит ситуацию, увеличится приток в те же подвалы, то есть вы будете качать, и будет эффект, как вот скважины прокачивают: чем больше вы качаете, тем больше воды становится. По сути, такие меры не только не помогут, они еще больше воды принесут. Откачка грунтовых вод - сизифов труд», - отметил кандидат геолого-минералогических наук, научный сотрудник Геологического института Сибирского отделения РАН Иван Татьков.



- Жителям подтопленных районов продолжают выплачивать компенсации. «На сегодняшний день помощь в виде выплат от республики получили 2660 человек на сумму 53,8 млн рублей. Кроме того, выделены денежные средства для выдачи «борщевого набора»: 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг свёклы на человека. Такую помощь получили 905 человек, - рассказал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.



Напомним, сегодня, 20 сентября в 16 часов глава Бурятии проведет онлайн-встречу с жителями республики, пострадавшими от паводков.



Фото: egov-buryatia.ru







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