В Улан-Удэ задержали алиментщика с долгом в 600 тыс рублей

Сотрудники Росгвардии вычислили гражданина, находящегося в розыске





В Улан-Удэ на маршруте патрулирования по улице Тобольская сотрудники группы задержания вневедомственной охраны обратили внимание на подозрительного мужчину. В ходе проверки документов и установления личности выяснилось, что гражданин находится в розыске, сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.



Оказалось, что, по данным службы судебных приставов, 30-летний мужчина в течение длительного времени уклоняется от уплаты алиментов и скрывается.



Задержанный улан-удэнец передан судебным приставам-исполнителям для привлечения к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. На сегодняшний день его алиментный долг превышает 600 тысяч рублей.



Фото: Росгвардия



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