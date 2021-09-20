Потоп в Улан-Удэ: многим заявителям отказывают в материальной помощи

Власти не считают их пострадавшими





Уровень Селенги в районе Улан-Удэ на утро 20 сентября составил 197 сантиметров. За сутки произошло снижение на 12 сантиметров. Максимальный уровень реки в этом сезоне составлял 269 сантиметров. Это было в первых числах сентября. Было затоплено 15 жилых домов и множество участков.

«На сегодня осталось затопленными три жилых дома – там, вода поднялась выше пола. Ежедневно производится их мониторинг. В случае значительного снижения уровня Селенги, грунтовых вод, мы проведем в них откачку, освободим дома от воды», - сообщил замначальника Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.Всего в столице республики было зафиксировано 1236 участков, на которых произошел выход воды на придомовую территорию, затопление участков, выход воды в подполья. В том числе был подтоплен целый ряд социально значимых объектов.Мобильные группы обошли более тысячи домов и составили 777 актов.«В настоящий момент администрациями Октябрьского и Советского районов рассмотрены 376 материалов. По 175 приняты положительные решения», - говорят в мэрии города. Высокую долю отказов власти объясняют тем, что при выплате разовой материальной помощи подтопленным гражданам они руководствуются действующим законодательством.Если вода просто выступила в подполье, но жизнедеятельность не очень сильно нарушена, человек живет на прежнем месте, нормально ходит по участку – ему отказывают в выплате.«Мы разъясняем эту ситуацию жителям», - говорят чиновники.Матпомощь пострадавшим выделяет муниципальный бюджет, который, в свою очередь, получает финансы на это из республиканского бюджета. По мере необходимости город запрашивает у республики транши. Улан-Удэ уже дважды обращался к республиканским властям, и заявки одобрялись. В целом Бурятия выделила городской администрации на первоочередные мероприятия по аварийно-восстановительным работам более 52 млн. рублей.«В настоящий момент одобрено оказание разовой материальной помощи 309 гражданам в сумме десяти тысяч рублей. При частичной утрате имущества, по 50 тыс. рублей, 43 гражданам. И при полной утрате, девяти гражданам, по сто тысяч», - сообщил Дмитрий Федоров.Кроме того, одобрено проведение работ по частичному восстановлению береговой линии протоки Степной, где из-за повышения уровня воды она разрушилась. Береговую линию укрепят.Муниципальные власти призывают жителей домов, в которых есть выкопанные грунтовые, песчаные подполья, засыпать их для предупреждения обрушения, осыпания стенок и, соответственно, просадки фундамента.Есть факты, что улан-удэнцы выкапывали объемные подполья, стены ничем не закрепляли и при появлении воды, происходило осыпание подполий и частично оголялся фундамент.«Бурятия вошла в полноводный цикл. Никто не дает гарантии, что в подобных подпольях не выступит вода. В целях сохранения жилого дома, если есть возможность произвести засыпку, то желательно это сделать», - призвал горожан Дмитрий Федоров.Не рекомендуется также «углублять» частные дома, пытаясь сделать там цокольный этаж. Есть угроза, что его затопит.Фото: мэрия Улан-Удэ