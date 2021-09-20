ВСЖД в сентябре предлагает плацкарт со скидкой 30%

Список направлений, включенных в акцию, а также условия ее проведения размещены на сайте РЖД



Пассажиры Восточно-Сибирской железной дороги могут оформить билеты в плацкартные вагоны со скидкой 30% в зависимости от расположения мест и периода отправления, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Приобрести проездные документы по выгодной цене можно не позднее двух дней до даты поездки, а совершить их до 30 сентября 2021 года.



Список направлений, включенных в акцию, а также условия ее проведения размещены на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Скидка не действует при оформлении проездных документов организованным группам пассажиров и организованным группам детей, а также по детскому тарифу.



Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».



Фото: company.rzd.ru



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