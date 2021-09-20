Улан-Удэ открывает питомник для выращивания саженцев

Горожанам обещают, что он не будет планово убыточным







Вблизи поселка Таежный в местности Воровская падь подготовлено место для городского питомника саженцев. Уже проведена опашка территории, устанавливается ограждение. «В ближайшее время состоится открытие», - сообщила и. о. директора МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.

Уже этой осенью в питомнике под открытым небом будут размещены около шести тысяч сеянцев лесных пород на доращивание – яблони, акации, сосны, шиповник и, возможно, березы. Их выкапывают под ЛЭП, в местах просек. В следующем году пройдет посев на семена и зеленое черенкование, что ознаменует полный запуск питомника.«Основное благоустройство будем выполнять в следующем году. Там будет находиться административное здание, система полива», - говорят в горлесхозе.Через четыре года, надеются в горлесхозе, питомник выйдет на самоокупаемость. А первый «урожай» дорощенных, готовых в высадке в Улан-Удэ саженцев, ожидается к осени 2022 года. В питомнике смогут проходить практику студенты БГСХА и лесопромышленного колледжа.Тем временем с 15 сентября в столице Бурятии стартовал осенний сезон озеленения. В ближайшие недели на общественных территориях высадят семь тысяч саженцев. Это продолжение пятилетней программы «Зеленый город», целью которой является обеспечением города положенными 10 кв. метрами общественных зеленых насаждений на человека. Итого в текущем году высадят 23 тыс. саженцев.Насаждения появятся в 48 местах города во всех трех районах. Это будут яблони, карагана, клены, сирень, калина, ильмы и двуиглая смородина. Как показывает опыт, приживаемость саженцев нормальная. Так, из посаженных весной 2021 года прижилось, по разным точкам, от 80 процентов и больше. Впоследствии вместо погибших высаживают новые.Фото: «Номер один»