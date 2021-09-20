В Заиграевском районе Бурятии продолжается ремонт региональной дороги

Уже заасфальтировано более четырех километров участка





Как сообщили в Минтрансе Бурятии, в настоящее время на участке со 135 по 150 км региональной дороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга - Хоринск подрядчик приступил к укладке асфальта. Уже заасфальтировано более четырех километров участка. Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Региональная автодорога Улан-Удэ – Заиграево - Кижинга – Хоринск – это связующая артерия Заиграевского и Кижингинского районов, а также муниципальных образований с городом Улан-Удэ. Кроме того, по ней частично движется транзитный транспорт в Забайкальский край и обратно.«В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали участок этой же дороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск со 112 по 134 км. Работы были выполнены с применением технологии - стабилизации основания методом холодной регенерации. В этом году ремонт продолжается уже на участке со 135 по 150 км. В планах завершить ремонт уже в следующем году», - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Кроме ремонта дорожного покрытия на участке установят барьерные ограждения, знаки, сигнальные столбики. Обустроят остановки и нанесут дорожную разметку.Напомним, в 2021 году в Бурятии благодаря дорожному нацпроекту планируют отремонтировать около 110 км региональных и муниципальных дорог.Фото: Минтранс Бурятии