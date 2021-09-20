Третий сезон ютуб-шоу By Foreigners (Россия глазами иностранца) откроет Чита

Студент из Сальвадора приехал в столицу Забайкалья для участия в travel-шоу







В Чите стартовали съемки третьего сезона ютуб-шоу «By Foreigners – Россия глазами иностранца». Героем шоу стал 24-летний студент Лисама Маррокин Диего Андрес из Сальвадора. Интересную и насыщенную программу для гостя подготовили сотрудники отдела туризма минэкономразвития Забайкалья, сообщил официальный краевой портал.



«Мы долго думали и обсуждали, какую Читу показать герою. Праздничную или спокойную, историческую или современную. Решили взять разные направления жизни города и сделать так, чтобы путешествие в наш город запомнилось на всю жизнь. Вчера съемочная группа запечатлела посещение Диего Читинского дацана, мы показали ему источник «Молоковка» и потрясающий вид на Читу с Титовской сопки», - рассказал замначальника отдела туризма министерства экономического развития Забайкальского края Альберт Кин.



Сегодня иностранный студент посетил ботанический сад и музей декабристов. В ближайшие дни операторы, блогеры и сам Лисама Маррокин Диего Андрес отправятся в поселок Агинское.

Ожидается, что третий сезон шоу посмотрят более трех миллионов человек.



Фото: министерство экономического развития Забайкальского края



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