В Бурятии полицейский спас пожилую женщину из горящего дома

Инспектор ГИБДД будет номинирован на премию Общественного совета республиканского МВД по «Признание-2022»



Две несовершеннолетние девочки подбежали днем 18 сентября к находившемуся на службе в Кабанском районе инспектору ГИБДД. Они рассказали о том, что увидели возгорание дома, в котором проживает пожилая женщина, и попросили о помощи.



Младший лейтенант полиции Вадим Балагуров незамедлительно бросился на помощь. В ограде горевшего дома находился сын 86-летней женщины, который сообщил, что по состоянию здоровья она не может передвигаться самостоятельно. Младший лейтенант, обернув лицо мокрой тканью, без раздумий бросился в задымленное помещение. Однако из-за густого черного дыма он не смог добраться к пострадавшей. На помощь полицейскому прибежал очевидец. Вдвоем мужчины эвакуировали пожилую женщину из горящего дома.



До приезда пожарных полицейский нашел очаг возгорания и стал его тушить вместе с местными жителями. Возгорание было ликвидировано.



Убедившись, что граждане в безопасности, автоинспектор вернулся к исполнению служебных обязанностей.



Сотрудник полиции, проявивший смелость и героизм в экстремальной ситуации, будет номинирован на премию Общественного совета при МВД по Республике Бурятия «Признание-2022», сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: МВД по Бурятии



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