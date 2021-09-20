В Бурятии отметят 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума

Празднование пройдет в усеченном режиме





Торжественные мероприятия должны были состояться в минувшем году, но пандемия коронавируса заставила перенести их на более позднее время.

«С протопопом Аввакумом в Бурятии связано очень много исторических фактов. Он был здесь пять лет – до 1662 года и был первым православным священником», - сообщил председатель «Общества культуры семейских Республики Бурятия» Сергей Петров.В честь исторической даты пройдет этнофорум – старообрядческий съезд. Приглашены гости из регионов России – Иркутская область, Красноярский и Забайкальский края, Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Нижний Новгород, Великий Новгород. Из-за границы из-за коронавируса никто не приедет.«Думаю, проведем все на высшем уровне, Бурятия у нас всегда гостеприимная, встречает гостей хорошо», - отмечает Сергей Петров.В республике старообрядцев, прибывших сюда несколько веков назад, а также их потомков, называют, как известно, семейскими. Они тоже примут активное участие в праздновании. Мероприятия пройдут в Улан-Удэ, а также в Мухоршибирском и Тарбагатайском районах. Бюджет составляет около двух миллионов рублей. Помимо бюджетных ассигнований свою лепту внесли семейские республики.«В первую очередь, это, конечно, авиазавод, Леонид Яковлевич Белых является почетным президентом Общества культуры семейских. Он всегда оказывает поддержку. Анатолий Григорьевич Кушнарев, депутат Народного Хурала. У нас, получается, восемь депутатов Народного Хурала, каждый, конечно, оказывает поддержку… Естественно, и многие другие тоже жертвуют, не называя своих имен. В районах мероприятия будут проходить практически за счет своих средств», - отмечает Сергей Петров.Увы, мероприятий в Бичурском и Заиграевском районах не предполагается.Двукратный чемпион Паралимпиады в Токио Михаил Асташов, который прославился на весь мир и которого недавно торжественно награждали на площади Советов в Улан-Удэ, тоже является выходцем из семейских республики.«Он родом из села Верхний Жирим», - отметил Сергей Петров.Однако участие спортсмена в мероприятиях не предполагается. «Он же живет сейчас в Екатеринбурге», - поясняет председатель «Общества культуры семейских Республики Бурятия».Одним из интересных мероприятий станет презентация в Нижнем Жириме отреставрированной старообрядческой усадьбы.Фото: «Номер один»